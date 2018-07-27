Tatvanlı öğrencilerden kütüphanelere yoğun ilgi

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütücülüğünü Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı proje kapsamında ilçeye kazandırılan iki ayrı kütüphaneden hem sınavlara hazırlanan öğrenciler hem de boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmek isteyenler istifade ediyor. Kütüphaneye gelen öğrencilere ücretsiz olarak çay ve kahve ikramları yapılarak öğrencilerin nezih bir ortamda hem ders çalışmaları hem de kitap okumaları sağlanıyor.

Kütüphanelerle ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, özellikle KPSS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği kütüphanelerin pazar günleri hariç haftanın 6 günü sabah 09.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında kurulan kütüphanelerin her ikisinde de öğrencilerin seviyelerine uygun zengin içerikler bulunduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, “Kütüphanemiz her yaştan öğrenci ve vatandaşımıza hitap ediyor. Bu anlamda kütüphanemiz içerisinde sınavlara hazırlık kitaplarının yanı sıra roman, hikaye türünden kitaplar yer alıyor. Ayrıca yine kütüphanemiz içerisinde öğrencilerin faydalanabileceği bilgisayarlar mevcut. Tamamen ücretsiz bir şekilde hizmete sunulan bu imkanlar sayesinde öğrencilerimiz kütüphanede yer alan bu kitapları ödünç alıp okuyabiliyor. Ayrıca kütüphaneye gelen tüm öğrencilerimize de ücretsiz olarak çay ve kahve ikramlarında bulunuluyor. Biri ilçemiz Aydınlar Mahallesi Yıldız Sokak Bitlis yolu üzeri Tatvan Stadı yanında bulunan hizmet binasında, diğeri ise Kale Mahallesi Ahlatyolu Caddesi ilçemiz polis kampı yanında bulunan hizmet binasında hizmet veren kütüphanelerimiz hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerimiz Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 0434 827 50 06 nolu telefon numarasından bilgi alabilirler” diye konuştu.