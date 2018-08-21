Tatvanlılar bayramlaştı

Tatvan Yaşam AVM’de düzenlenen bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Kaymakam Özkan, Başkan Aksoy ve protokol üyeleri ile birlikte Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Asker Alma Bölge Başkanlığı ve Jandarma Özel Harekât ve Komando Tabur Komutanlığı’na bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri sırasında asker ve polisin bayramını kutlayan Özkan, kendileri ile bir süre sohbet etti.