Tedavisi tamamlanan şahin doğaya bırakıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan şahin, tekrar özgürlüğe kanat çırptı.

Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından koruma altına alınan şahin, tedavisi yapıldıktan sonra ekipler tarafından doğaya salındı. Konu hakkında açıklama yapan Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli memur Sebahattin Bildirici, "Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine yaralı şahin olduğunu öğrendik ve aracımızla giderek teslim aldık. Gerekli tedavisi yapıldı. Yarası ağır olmadığı için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderilmesine gerek kalmadığı görüldü. Şu an doğaya bırakılacak durumda. Kurum olarak vatandaşlarımızdan gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Bilhassa yaban hayatıyla ilgili olan konularda gereken hassasiyet gösteriliyor. Bu gibi durumlarda yaralı hayvan ne olursa olsun bilgi verirlerse anında müdahale ederek, gereken yerlere iletiyoruz" dedi.