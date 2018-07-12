TEMA Bitlis İl Temsilciliği çalışmalarına devam ediyor

Bitlis’te her yıl gerçekleştirdiği farklı etkinliklerle erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma gibi birçok konuya dikkat çekerek duyarlılık oluşturmaya çalışan TEMA Bitlis İl Temsilciliği, bu kapsamda Tatvan ilçesinde tanıtım standı açtı. TEMA Tatvan İlçe Temsilciliği tarafından açılan stantta hem yeni gönüllü üyelerin kaydı yapılıyor hem de çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuluyor.

Tatvan ilçesinde açtıkları stantla ilgili bilgi veren Bitlis İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Hülya Durmaz Bekmezci, “TEMA Vakfı olarak Tatvan ilçemizde tanıtım standımızı açtık. Tatvan temsilciliğimiz tarafından açılan standımızda hem TEMA Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor hem de yeni gönüllülerimizin üyelik kayıtları alınıyor. Bu anlamda standımıza oldukça yoğun bir ilgi var. Bu vesile ile ben tamamen gönüllük esasına dayalı olarak çalışma yürüten tüm gönüllülerimize ve ayrıca stant açarak çalışmalarımıza katkı sunan Tatvan temsilciliğimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

TEMA Vakfı Bitlis İl Temsilciliği olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Hülya Durmaz Bekmezci; Bitlis ve ilçelerinde birçok etkilik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“TEMA Bitlis İl Temsilciliği olarak gerek erozyonla mücadele ve gerekse ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma gibi birçok konuya dikkat çekmek amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda ilçelerimizde farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte fidan dikimleri gerçekleştirdik. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul ve Lise TEMA eğitim programlarımızı uygulayan öğretmenlerimize teşekkür belgeleri ve öğrencilerimize rozetlerini dağıttık. Bunun yanı sıra birçok kurum ziyaretleri gerçekleştirdik. Tatvan ilçemize bağlı Benekli köyünde ağaç kardeşliği projesini yürüttük. Şehir içinde ve şehir dışında birçok toplantıya katıldık. Otizm Farkındalık Haftası’nda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz ve saygıdeğer öğretmenleri ile fidan diktik. Bunun dışında özel seminerlerimiz, belgesel film gösterimlerimiz, okul tanıtım toplantılarımız ve stant çalışmalarımız devam ediyoruz. Bu anlamda daha fazla doğa dostu gönüllümüzü yanımızda görmekten mutluluk duyarız.”