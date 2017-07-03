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03 Temmuz 2017 16:00

TESO heyetinden Vali Ustaoğlu’na ziyaret

Bitlis’in Tatvan Esnaf ve Sanatkâr Odası (TESO) Yönetimi Kurulu üyeleri, Vali İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

TESO heyetinden Vali Ustaoğlu’na ziyaret

03 Temmuz 2017 16:00


Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emrullah Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundular. Bitlis Valisi Ustaoğlu, ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler burada yeni göreve başlamış bulunmaktayız. İlimizin başka yerlerde terörle anılmasına asla izin vermeyeceğiz. Çünkü ilimiz Anadolu’ya açılan ilk kapı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilim ve irfan yuvası bir yerleşim merkezi, halen ayakta kalan medreseleri, alimleri ve birçok ulemayı ülkemize kazandırmış bir şehir. Bu nedenle bu mütevazi ilimizi hep birlikte elbirliği ile terörle anılmasını ortadan kaldıracağız. Burada devam eden bir takım projeler var, bu projelerin bitmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yapacağımız bütün çalışmaları ilimizde bulunan esnaf ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte istişare ederek sorunları yerinde görüp ona göre hizmet etmeye ve sorunları çözmeye çalışacağız. Her zaman halkın içinde olacağız ve ziyaretlerimizi il ve ilçe geneline yayacağız” dedi.


Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emrullah Tekin ise, Tatvan ilçesinin bölgede bir lokomotif görevi yaptığını ve TESO’ya kayıtlı yaklaşık 2 bin aktif üyesinin bulunduğunu söyleyerek, “Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak yapacağınız bütün projelerde yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Çünkü bir takım bürokrasi engeller nedeniyle yapılması planlanan ve bir türlü hayata geçmeyen bir organize sanayi bölgesi sıkıntımız var, birçok yatırımcı yatırım yapmak istiyor, iş alanları oluşturmak istiyor, fakat sözünü ettiğimiz bir takım sıkıntılar nedeniyle yapacakları yatırımları başka illere götürüyorlar. Haliyle istihdamı da beraberinde büyük bir sekteye uğratıyor” diye konuştu.




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