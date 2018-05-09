Tiyatro oyunuyla miniklere hayvan sevgisini aşılanıyor

Hayvan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Tatvan Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve gönüllülerin işbirliğiyle Tatvan’daki minik çocuklara yönelik ’Bremen Mızıkacıları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla Bitlis, Tatvan ve Hizan’da 6-13 yaş arası çocuklara hitaben oynanan tiyatro oyunu; yunus parklarından sirk gerçeğine, petshop gerçeğinden deney gerçeğine kadar hayvan hakları ihlalinin olduğu birçok konu, çocukların dilinden anlatıldı.

Düzenlenen tiyatro etkinliğiyle ilgili konuşan HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Dr. Damla Şahin, çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek, desteklerinden dolayı Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’a teşekkür etti.

Hayvanların da yaşam hakkı bulunduğuna işaret eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, çocukların da ileride iyi birer hayvan sever olmalarını amaçladıklarını söyledi. Hayvan hakları ve hayvan sevgisinin önemine vurgu yapan Başkan Aksoy, “Dinimiz İslam, sadece insanların değil, hayvanların hakkına da riayet edilmesini, onlara şefkat ve merhamet gösterilmesini emreder. Hayvanların dili yok, ama onların haklarını savunan, onlara sahip çıkan iyi insanlar, kurumlar ve gruplar var. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) da bu güzel örgütlenmelerden biri. Federasyonun eğitim projesi kapsamında yürütülen bu gibi güzel aktiviteleri ilçemiz ve komşu ilçelerimizde de uygulamak istedik. Çocuklarımızın büyüyünce iyi bir hayvan sever olmaları için küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Dolayısıyla belediyemiz sponsorluğunda ilimiz çocuklarını böyle anlamlı bir tiyatro oyunu ile buluşturdukları için HAYTAP ekibine, gönüllülere, tiyatro ekibine ve Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.