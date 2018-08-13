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13 Ağustos 2018 18:44

Toprağa gömülü 100 kiloluk EYP imha edildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yol araması faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) madde imha edildi.

Toprağa gömülü 100 kiloluk EYP imha edildi

13 Ağustos 2018 18:44


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Çalıdüzü köyü mevkiinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında icra edilen yol araması faaliyetinde, bugün saat 06.50 sıralarında toprağa gömülü vaziyette 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.




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