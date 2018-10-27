Trabzon'dan Güroymak'a dostluk kervanı

“Dostluk kervanı” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis'in Güroymak ilçesi Mehmet Akif Ortaokulu ile kardeş okul olan, Trabzon Düzköy ilçesi Gürgen Dağ Ortaokulu öğrencileri Güroymak ilçesine geldi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Trabzon'dan gelen öğrenci ve öğretmen grubunu karşıladı. İlçede ki bir restoranda akşam yemeği ikramında bulundu. Burada bir konuşma yapan Düzköy ilçesi Gürgen Dağ Ortaokulu Müdürü Ali Serdar, "Bu projenin amacı, ülkemizde ki iki farklı bölgenin çocuklarını bir araya getirmektir. İki ilin tarihini, kültürünü öğrencilerimize göstermek ve tanıtmaktır. Geçen sene Güroymaklı çocuklarımız bizim misafirimizdi. Bu sene biz Güroymaklı çocuklarımızın misafirliğine geldik. Burada olmaktan mutluyuz. Bizi karşılayan Kaymakam beye teşekkür ederiz" dedi.

Dostluk Kervanı ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İki yıldır ‘Dostluk Kervanı' projesi kapsamında, ilçemizdeki yetim ve öksüz ile spor turnuvalarında dereceye giren 200 öğrencimizi Trabzon ve Rize illerimize geziye göndermiştik. Dostluk Kervanı projesi kapsamında gezi ile ödüllendirilen öğrencilerin birçoğu, ilk defa il dışına çıkma şansı buldu. Dostluk kervanı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu sene Trabzon ilimizden öğrencilerimiz ilimizi ziyaret etmek için geldiler. Bu tür geziler; gönüllerin kaynaşması, farklı diyarların tanınması, ufukların genişlemesi ve belki de hayatında hiç ilçe ya da il dışına çıkmamış öğrenciler için büyük bir fırsat ve şans doğurmaktadır. Yeni yerler görmek, farklı kültürlerle, sosyal hayatlarla tanışmak ve en önemlisi yurdumuzun her yeri birbirinden anlamlı olan tarihi ve kültürel dokularını sentezleyebilmemiz adına bu tür gezileri desteklemekteyiz. İki yıldır proje kapsamında 200 öğrencimize ev sahipliği yapanlar vardı. Şimdi ev sahipliği bizdedir. Trabzon ilinden gelen misafirlerimizi ilimizin tarihi ve önemli yerlerini gezdireceğiz. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler, Kaymakamlığın desteğiyle ilçede faaliyete geçirilen tekstil atölyesini gezdi. Daha sonra öğrenciler Bitlis Müzesi, İhlasiye medresesi ile Eleman Han'ı tarihi yerleri gezdirildi. Eski Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Hikmet Değer, Kaymakam Alibeyoğlu'na Düzköy ilçesine ait gece çekilmiş fotoğraf tablosunu hediye etti. Kaymakam Alibeyoğlu, "Daha önce görev yaptığım ilçenin fotoğrafını almak benim için çok anlamlı olmuştur" dedi.