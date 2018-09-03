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03 Eylül 2018 15:37

Tüm-İş Konfederasyonu Başkanı Şahin Hizan’da

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, işçilerle Bitlis’in Hizan ilçesinde bir toplantı düzenledi.

Tüm-İş Konfederasyonu Başkanı Şahin Hizan’da

03 Eylül 2018 15:37


Beraberindeki Tüm Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Halit Önük ve Tüm Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Bayram Akdere ile Hizan’a gelen Mahmut Şahin, öğretmenevinde işçilerle bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahmut Şahin, Türkiye’nin yeni bir sendikacılık anlayışına ihtiyacı olduğunu tespit ederek Tüm-İş Konfederasyonunu kurduklarını söyledi. Şahin, “Konfederasyonumuzu kurmamızdan sonra taşeron işçiler kadroya alındı. Taşeronun kadroya geçmesi çok sancılı oldu. Diğer konfederasyonlar taşeronun kadroya geçmesini canı gönülden istemedi. Bunu isteyen ve canhıraş bir şekilde çalışan sadece Kamu Çalışanları Platformunu gördük. Şu anda da platformun başkanı Halit Önük ile birlikte çalışıyoruz. Aynı amaçlar doğrultusunda ortak bir noktada buluştuk. Kadroya geçenin pişman, geçemeyenin üzgün olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Kurumların başında bulunan insanların taşeronun kadroya geçişini sindiremediğini görüyoruz. Kadroya geçen işçiler hala işten çıkartılmakla tehdit ediliyor. ‘Kadroya geçtiniz de ne oldu? Sizi istersek yine işten çıkartırız.’ Baskısına karşı işçinin yanında olduğumuzu göstermek için Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Bir kere belediye çalışanlarının kadroya geçtiği lafı asla doğru değil. Önceki haklarından mahrum bir şekilde devam ediyorlar. Kadroya alınmayanların gerekçeleri için de mantıklı hiçbir madde yok. Kadroya geçenlerin Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle ve aynı haklarla geçmesini sağlamak ve kadroya geçemeyenlerin de geçişini sağlamak için konfederasyon olarak çalışmalarımız devam edecek” dedi.


Şu anda Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmalarını tamamladıklarını ifade eden Şahin, “Bitlis’i de emin bir il başkanına teslim etmenin huzuru ile buradan ayrılıyorum. Servet Demir kardeşim, Tüm-İş Konfederasyonu Bitlis İl Başkanıdır. Hep birlikte bu sorunları çözmek için mücadeleye devam’’ şeklinde konuştu.




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