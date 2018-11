Türk-İş Başkanı Atalay, Tatvan'da

Türkiye İş Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler" konulu “İşçi Eğitim Semineri”ne katıldı.

Tatvan'daki Taşar Royal Hotel konferans salonunda düzenlenen seminere katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de 6 milyon insanın asgari ücretle çalıştığını belirtti. Atalay, "Asgari ücretle çalışanların aldığı ücret bin 600 liradır. Ayrıca bu sayı kadar da emekli ve işsiz var. Topladığınız zaman bu ülkede bin 600 liranın altında 20 milyon insan var. Bin liranın altında alan var. Hiç almayan var. 80 milyonluk bir ülkede, 1982'de ülke nüfusu 44 milyonken, sendikalı 2 buçuk milyondu. Şimdi ülke nüfusu 82 milyona vardı. Sendikalı bir milyon 900 bin civarı. Bunun bir milyonu biziz. Bu tablo bu ülkeye yakışmıyor. Sakın yanlış anlaşılmasın ben bu saatten sonra ne belediye başkanı, ne milletvekili olmayacağım. Barolar, esnaf odaları, sendikalar olmak üzere bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Siyaset için yapılan düzenlemede ya toplumun her kesimi olsun, ya da ne odalara ne de sendikalar siyasete bulaşsın. Kıdem tazminatına gelince, kıdem tazminatıyla ilgili nokta kadar geri gitmezler, gidemezler haberiniz olsun. Biz Türk-İş olarak her türlü katkıyı sağlarız. Taşerondaki kadroya geçişlerde, asıl işi yapanlar girmedi. 85 bin taşeron kadro bekliyor. Taşeronun ne servisi, ne yemeği, ne ikramiyesi hiçbir şeyi yok. Böyle bir tablo. Her ortamda bunu söylemeye gayret sarf ettik. O gün dedik asıl işi yapanlar kadroya geçsin. Herkes girdi ama asıl iş yapanlar kenarda kaldı. Karayolunda, devlet hava meydanlarında, enerjide, madende, PTT'de, şekerde, TRT'de, demiryollarında ve her yerde var. Topladığınız zaman 85 bin kişi. 100 kilometre yol yapıyorsun, 100 metreyi bırakıyorsun. Kimse 99 kilometreyi konuşmuyor. Herkes 100 metreyi konuşuyor. Bende burada şu an 100 metreyi konuşuyorum. Tatvan'dan sesleniyorum, KİT'lerde kadroya geçmeyen taşeronlar, bir an evvel kadroya geçmesi gerekiyor” dedi.

Aralık ayında resmi görüşmelerin başlayacağına dikkat çeken Atalay, Türk-İş olarak, asgari ücretin geçinilebilir bir ücret olması doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "Paylaşmak berekettir, mutluluktur. Bunun muhatabının tamamının büyük çoğunluğu özel sektör olduğu için dedik 2 bin liraya çekin, hükümetle oturduğumuzda 2 binlerle konuşalım. Maalesef o günden bu güne toplarsanız 3-5 tane işveren sağ olsunlar, 2 bin liraya çektiler. Ama büyük bölümü 2 bin lirayı getirmedi. 2 bin liraya sen batıyorsan, kurban olayım Allah aşkına 2 bin lirayla biz geçinmeye çalışıyoruz. Kira ödüyoruz, çocuğu okula götürüyoruz, yiyip, içiyoruz. Önümüzdeki ayın başında resmi görüşmeler başlayacak. Türk-İş asgari ücretin geçinilebilir bir ücret olması doğrultusunda ne yapmak gerekiyorsa siyasi iktidar, ülkeyi yönetenler neden anlıyorsa onu yapmak durumundayız. Çünkü ülkedeki asgari ücretlinin gözü kulağı Türk-İş başkanlar kurulundadır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, hediyeler takdim edildi ve seminerler başladı. Seminerin 2 gün süreceği belirtilen programa, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Diyarbakır Bölge Temsilcisi Bahri Karakoç, Bitlis İl Temsilcisi Mustafa Cengiz, Van İl Temsilcisi Naif Balandı, Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve işçiler katıldı.