Türkiye ziraat kupası 1. tur

turda Özgüzeldere Spor evinde konuk ettiği Mardin Büyükşehir Belediye Spor’u 2-1 yenerek 2. tura çıktı

Elazığ bölgesinden Olcay Yıldırım’ın yönettiği maç, Bitlis 8 Ağustos Stadyumunda oynandı. Her iki takımında temkinli başladığı maçta gol olmayınca ilk yarı 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında takımların karşılıklı ataklarında Gürol Karataş’ın 59. dakika attığı takımı Mardin Büyükşehir Belediye Spor’u 1-0 öne geçirdi. Maçtan hemen 3 dakika sonra Özügüzeldere Spor ise Sabahattin Kara’nı attığı golle beraberliği sağladı. Maçın geri kalan kısmında ev sahibi dakika 89’da Mohamed Mariko’nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Seyirci desteğini de arkasına alan Özgüzeldere Spor, maçı bu skorlar bitirerek 2. tura çıkma hakkını kazandı.