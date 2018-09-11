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Türkiye Ziraat Kupası ikinci tur

Türkiye Ziraat Kupası ikinci tur maçında deplasmanda karşılaştığı Iğdır Es Spor’u 1-0 mağlup eden Bitlis Özgüzeldere Spor 3.

Türkiye Ziraat Kupası ikinci tur maçında deplasmanda karşılaştığı Iğdır Es Spor'u 1-0 mağlup eden Bitlis Özgüzeldere Spor 3. tura yükseldi.


Iğdır Merkez Semt Karaağaç Stadında karşı karşıya gelen Iğdır Es Spor ile Bitlis Özgüzeldere Spor maçını Alpaslan Şen, Akın Karabacak ve Giray Kara hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk ayrısı golsüz tamamlanırken, Özgüzeldere Spor, Cuma'nın dakika 90'da attığı golle maçı 1-2 kazanarak üçüncü tura yükselme şansını yakaladı. Yönetim ve futbolcuların büyük sevinç yaşadığı maçta Iğdır Es Spor dakika 90'da yediği gölün şokunu yaşadı.

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