Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92’inci yıl dönümü dolayısıyla Tatvan Kaymakamlığı koordinasyonunda Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü ve Tatvan Liman Başkanlığı tarafından kutlama programı düzenledi. Sabah saatlerinde Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde çelenk sunma töreni ile başlayan program Türkiye’nin en büyük feribotu olan Sultan Alparslan Feribotu ile düzenlenen feribot turu ile devam etti. Kutlama programı için bu bir ilke imza atan Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü ve Tatvan Liman Başkanlığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını Türkiye’nin en büyük Feribotu ile Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde düzenlenen feribot turu ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Çok sayıda vatandaş ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan vatandaşlar Türkiye’nin en büyük feribotuyla, Dünyanın en büyük gölü üzerinde halay çekerek gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Türkiye’nin en büyük feribotu olan Sultan Alparslan Feribotunda düzenlenen programda konuşan Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Yılmaz Şimşek, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Konuşmasında yapımı tamamlanan Türkiye’nin en büyük feribotlarının son durumuyla ilgili de bilgi veren Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Şimşek, “Bilindiği üzere son yıllarda Van Gölü Feribot Müdürlüğü sayesinde kurulan tersanede 50 vagon taşıma kapasiteli 2 tren feribotunun yapımına başlanmış ve bunlardan bir tanesi olan şuan üzerinde bulunduğumuz Sultan Alpaslan Feribotu yaklaşık 6 aydır Tatvan ve Van arasında düzenli sefer yapmaya devam etmektedir. Yapımında son aşamaya gelen ve İdrisi Bitlisi adı verilen diğer ikinci feribotumuz ise çok yakın bir tarihte sefere başlamasıyla birlikte taşıma kapasitemizi 8 kat arttıracaktır.” Diye konuştu.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki ise, Van Gölünün eski bir Haliç haline dönüştüğünü söyledi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Aki, “Van Gölünün yaptığı taşımacılık 1970’li yıllara dayanmaktadır. O günden bugüne Van Tatvan arasında ulaşımı sağlamaktayız. Bu kadar büyük bir nimete sahip olan Tatvan’ımız maalesef bugün Van Gölünden faydalanamıyoruz. Van Gölü adeta eski bir Haliç haline dönüşmektedir. Van’da da aynı şekilde sahillerimiz kirletilmektedir. Eğer çok acil önlem alınmazsa, bugün sahilini gezdiğimiz şu kıyılarda 10 km yüzme imkanımız bulunmamaktadır. Van Gölü, Haliç’in temizlendiği gibi temizlenmelidir. Ümit ederim ki Van Gölü hak ettiği değeri bulur, kıyıları tekrar temizlenir. Geleceğe temiz bir Van Gölü bırakırız. ” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program halk oyunu ekiplerinin gösterileri, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çekilmesi ve Van Gölü üzerinde yapılan feribot turu ile sona erdi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı.