Türkiye’nin en büyük gölü ve feribotunda nikah töreni yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hayatlarını birleştiren Erdem Karaman ve Şura Haspolat çifti bir ilke imza atarak nikah törenlerini Tatvan - Van seferini yapacak olan 136,6 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip olan 7 katlı "İdris-i Bitlisi" feribotunda yaptı.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un kıydığı nikahla hayatlarını birleştiren genç çiftin nikah törenine çok sayıda davetli katıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Van Gölü Feribot İşletmesi iskelesindeki Türkiye’nin en büyük feribotu üzerinde düzenlenen nikah töreninde genç çiftin nikahını kıyan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, farkındalık oluşturmak amacıyla, Türkiye’nin en büyük gölü üzerindeki Türkiye’nin en büyük feribotunda bir ilke imza attıklarını söyledi. Başkan Aksoy, "Burada belediye başkanı olarak kaptan şapkasını da takıp nikahı kıydım. Bildiğiniz gibi kaptanlar denizlerde nikah kıyma yetkisine sahipler. Burada genç çiftimizin nikahını kıymaktan dolayı mutluyuz. Bu nikahın genç çifte ömür boyu mutluluklar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz" dedi.

En mutlu günlerini yaşadıklarını ifade eden damat Erdem Karaman ise, "Türkiye’nin en güzel şehri ve Türkiye’nin en büyük gölü üzerindeki, Türkiye’nin en büyük feribotunda nikahımız oldu. Bundan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel memleketimizde böyle güzel şeylerin yapılması İnşallah tüm memleketimize hayır getirir" şeklinde konuştu.

Gelin Şuğra Haspolat da bu güzel organizasyondan dolayı belediye başkanına ve katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etmek istediğini belirtti.

Vedaş Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy ile Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşler Müdürü Refik Aydın’ın şahitlik yaptığı nikah töreni davetlilerin gelin ve damadı tebrik etmesiyle son buldu.

Nikah törenine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Yılmaz Şimşek, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban davetli olarak katıldı.