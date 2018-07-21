Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 12:08

Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımları tamamlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "İdris-i Bitlisi" feribotu deneme seferlerine başladı.

Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı

21 Temmuz 2018 12:08


Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 2011 yılında Tatvan İskelesi’ndeki tersanede yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "Sultan Alparslan" çalışmalar tamamlanırken, "İdris-i Bitlisi" feribotunda ise çalışmalarda sona gelindi. "İdris-i Bitlisi" ismiyle Van Gölü’ne indirilen feribotla ilk deneme seferlerine başlandı. Gün içerisinde Tatvan-Van arasında deneme seferleri yapılan 136,6 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip 7 katlı feribot, ardından Tatvan İskelesi’ne yanaştı. 4 bin ton yük ve 350 yolcu kapasiteli feribotun, geçici kabulü için deneme seferlerine devam edileceği belirtildi. 2015 yılında "Sultan Alparslan" ismiyle Tatvan-Van arasındaki ulaşım ve yük taşımacılığını sağlamak amacıyla sefere başlayan ülkenin en büyük feribotuyla beraber, feribot sayısı ikiye çıktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç