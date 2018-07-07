Türkiye’nin en büyük krater gölünde şenlik coşkusu

Tatvan Belediyesi tarafından, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nın zirvesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında düzenlenen Nemrut Şenliği, davul zurna ve çalan müzik eşliğinde çekilen halaylarla başladı. 2 bin 500 metre yükseklikteki Nemrut Krater Gölü kenarında gerçekleştirilen etkinlikler müzik eğlencelerle devam etti. Ardından, su sporları yapıldı ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Nemrut Gölü kenarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Nemrut Şenlikleri’ni son 3 yıldır kesintisiz olarak düzenlediklerini söyledi.

Herkesi Nemrut’a ve Tatvan’a davet eden Başkan Aksoy, "Biz her yıl 1-10 Temmuz arasında belirlediğimiz bir günde Nemrut Şenlikleri’nin düzenliyoruz. Bu yıl 3’ncüsünü düzenlemiş olduk. Daha önceki yıllarda da düzenleniyordu ama ara verilmişti. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz bu doğa harikası olan Nemrut’u, gölümüzü ve bölgemizi ülke geneline, Avrupa’ya ve tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu yükseklikte başka bir doğa harikası yok. İnsanlarımızın bölgemize gelmesi ve Nemrut Krater Gölü’nü görmesi yeterli bir sebeptir. Nemrut Dağı’nı ve Nemrut Krater Gölü’nü bu tür festivallerle herkese duyurmak istiyoruz.” dedi.

Bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığını, güvenliğin had safhada olduğunu, güvenli bir şekilde Nemrut’a gelinebileceğini ifade eden Başkan Aksoy, "Bölgemiz çok bakir. Gezilmesi görülmesi gereken çok yer var. Buralara kamp yapmak için, gezmek görmek için gelebilir, gece de kalabilirsiniz. Bu doğa harikası yerin güzellikleri kaçırmayın. Buyurun gelin diyorum. Başta Van Gölü olmak üzere birçok değerimize sırtımızı dönmüşüz. Biz bundan sonra önümüzü Nemrut Krater Gölü’ne ve Van Gölü’ne döneceğiz. Nemrut’un zirvesi dediğimiz alanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının bir proje çalışması var. Proje çerçevesinde inşa edilecek seyir terası ile hem Van Gölü’nü hem de Nemrut Krater Gölü’nü aynı anda izleme fırsatı yakalayacağız. Bu bölgede amfi tiyatro alanlarından, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı reyonlar, insanların gelip oturup kahvesini çayını içeceği alanlar inşa edilecek. Van Gölü’nün tanıtımında ciddi eksiklikler var. Van Gölü’nün sodalı olan suyu vücuttaki bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Başta sedef hastalığı olmak üzere birçok hastalığa şifadır. Van Gölü etrafında vatandaşlarımızın girebileceği mekanları yapabilirsek, tekne turları düzenlersek inanıyorum ki, bölgenin turizminin kalbi Tatvan’da ve Bitlis’te atacaktır." diye konuştu.

“BÖLGEDE ARTIK HUZUR VE GÜVEN VAR”

Nemrut’un, Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasında yer aldığını ancak Tatvan olarak bunu yeterince kullanamadıklarını dile getiren Başkan Aksoy, "Burasının tanıtımını gereği kadar yapamadık. Bu bizim eksikliğimizdir. Ancak malumunuz bunu yapmamızın önüne geçen etkenler oldu. Bölge olumsuzluklarla anılıyordu. Ancak son 3 yıldır bölgemizde huzur ve güven ortamı sağlandı. Bunu bozmak isteyenlere devletimiz gerekli cevabı sahada veriyor. Bizlerin huzur ve kardeşliğini bozmak isteyenlere dur demek de bizim vatandaşlık görevimizdir" şeklinde konuştu.

Şenliğe katılan vatandaşlar ise, düzenlenen etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gün boyu devam eden şenliklere yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.