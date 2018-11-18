'Ulusal Sanat Çalıştayı' sona erdi

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen ‘1. Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı'na 14 üniversiteden katılan 28 akademisyenin çizdiği resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Hizan Belediyesi, alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel projelere de ağırlık veriyor. Bu kapsamda geçen ay "Fotomaraton" etkinliğiyle ünlü fotoğraf sanatçılarını ilçede ağırlayan Hizan Belediyesi, "Ulusal Sanat Çalıştayı" kapsamında da 14 üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinden 28 akademisyeni misafir etti.

İlçede 14 Kasım'da başlayan ve bugün sona eren çalıştay kapsamında köyleri ve ilçe merkezini gezerek taş evlerin, doğal güzelliklerin fotoğrafını çeken akademisyenler, Hizan Spor Salonunda kurulan atölyede bu güzellikleri tuvale yansıttı.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, ilçedeki öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen akademisyenler, resim sanatının tarihi, resim çizme yöntemleri, resim çizerken dikkat edilmesi gereken detaylarla ilgili bilgiler verdi.

Dört gün süren çalıştay sonunda akademisyenlerin çizdiği resimler, Hizan Kültür Merkezinde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ilkini düzenledikleri "Ulusal Sanat Çalıştayı"nın çok verimli geçtiğini söyledi. Daha önce öğrencilere yönelik daha küçük ölçekli bir resim çalıştayı organize ettiklerini anlatan Hamitoğlu, "Çalıştayımız, 14 üniversiteden akademisyenin katılımıyla daha etkili oldu. Bu etkinliklerin üçüncü etabı olarak resim yarışması düzenleyeceğiz. Bu vesile ile resim sanatını Hizan'da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bölgenin kalkınması anlamında kültürel ve sanatsal çalışmalara önem veriyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikle alakalı ülke genelinde ve yerelde olumlu geri dönüşler aldık. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu yıl ilçemizde bir sanat galerisi oluşturacağız. Yapılan eserler vatandaşların ziyaretine açılacak. Her ilçenin ve bölgenin kendine has özellikleri var. Her şey bitkiler gibi kökünden beslenmeli. Hizan'ın köklerine baktığımızda 18-19. yüzyılda ilim ve irfan merkezi, bütün Anadolu'ya ışık saçan, alimlerin yetiştiği bir yerdi. Biz de köklerimize iniyoruz" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Göktepe ise, ilçenin çok güzel bir doğasının olduğunu belirterek, ülkenin değişik yerlerinden gelen ressamların ortaya çıkardığı farklı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunduklarını aktardı.