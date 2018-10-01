Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi sona erdi

Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden üniversiteye gelen bilim insanları, iki gün boyunca bildirilerini sundu. Kongrenin kapanış konuşmasını yapan BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu, katkı sunan herkese teşekkür etti. Ekonomi, işletme, kamu yönetimi, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında çok verimli değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Hekimoğlu, “Öncelikle kongrenin düzenlenmesinde özverili çalışmalarıyla katkı sunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çalışanlarına, uzak yollardan gelerek aramıza katılan ve kongremizin çok renkli geçmesini sağlayan siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kongre değerlendirme toplantısına geçildi. Oturum başkanlığı yapan bilim insanları, kongre hakkındaki fikirlerini kısaca dile getirdi.

Kongre, Bitlis'in tarihi ve turistlik yerlerine düzenlenen gezi ile sona erdi.