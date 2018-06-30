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30 Haziran 2018 09:59

Ünlü sanatçılardan Tatvan Fuarına davet

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50.

Ünlü sanatçılardan Tatvan Fuarına davet

30 Haziran 2018 09:59

’si düzenlenecek olan Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivalinde sahne alacak olan bir birinden ünlü sanatçılar yayınladıkları videolarla fuar için davette bulundular.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuarın bu yıl 1 - 10 Temmuz tarihleri arasında 50.’sine ev sahipliği yapacak olan Tatvan’da, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fuar için son hazırlıklar yapılırken, fuara bu yıl yoğun ve geniş kapsamlı bir katılım bekleniyor. Öte yandan, şölen havasında geçmesi planlanan fuarın 50. yılı için ise şanına yaraşır, geniş kapsamlı bir program hazırlandı. Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Resul Dindar, Gripin, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Maral, Yeni Türkü Grubu ve Ebru Yaşar gibi birçok ünlü sanatçının sahne alacağı fuar organizasyonu kapsamında, ayrıca futbol turnuvası, halk konserleri, halk oyunları yarışması, fotoğraf sergisi, Nemrut yayla şenlikleri, resim sergisi, kitap sergisi, çocuklara yönelik etkinlikler, bisiklet yarışları ve çeşitli spor gösterileri gibi birbirinden farklı birçok etkinlik düzenlenecek.



"Ünlü sanatçılar ilçede sahne alacak"


Fuar süresince bir birinden ünlü sanatçıların sahne alacağı fuar için bir davette fuarda sahne alacak olan bir birinden ünlü sanatçılardan geldi. Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Resul Dindar, Gripin, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Maral, Yeni Türkü Grubu ve Ebru Yaşar gibi birçok ünlü sanatçı çektikleri kısa videolarla fuarla ilgili görüşlerini paylaştı. Çektikleri videolarla ilçe ve bölge halkını fuar ve konsere davet eden ünlü sanatçılar, ilçede sahne alacakları için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da, fuarın 50. yılına özel bir program hazırlandığına dikkat çekerek, şimdiden herkesi fuara davet etti. Öte yandan, Tatvan ilçesinde bulunan Fuar Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek olan fuarın açılışı ise, 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da yapılacak.




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