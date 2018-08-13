Ustaoğlu: “Paralar, bu millete hizmet olarak dönüyor”

Her fırsatta alanda olan ve vatandaşların sıkıntısı ile bire bir ilgilenmeye çalışan Ustaoğlu, ilk olarak 2 bin 500 nüfuslu ve camisi olmayan Cezaevi Mahallesi’nde yapılan cami inşaatını inceledi. Daha sonra hayvan satış pazarı ile hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezine giden Ustaoğlu, ardından çarşı merkezindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını gezdi. Bir yıllık belediye hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ustaoğlu, halkın belediyesinin halka hizmete devam ettiğini belirtti. Ustaoğlu, “En güzel hizmetlerden birisi de yaklaşık 2 bin 500 nüfusun oturduğu mahalleye cami yapmamızdır. Bu mahallede ezan sesi duyulmuyordu. Bırakın ezan sesini, ne bir taziye evi ne bir cami vardı. Maalesef oradaki vatandaşlarımız yıllardır camiden yoksun bir şekilde orada oturuyordu. Geldiğimiz ilk günden beri en fazla şikayet konusu olan, hizmet isteyen bu mahallemiz zamanında sosyal konut olarak projelendirilmiş. 2 bin 500 nüfusu kendi içerisinde barındıran Cezaevi mevki diye geçen bu mahallemizin ciddi bir şekilde hem cami hem de park noktasında sıkıntısı vardı. Orası aynı zamanda cezaevimizin de bulunduğu bir alan olduğu için sürekli cezaevine gelen ziyaretçilerin hem ihtiyaçlarını gidereceği hem de namazlarını kılacağı bir yer sıkıntısı vardı. 3 ay önce temelini attığımız bu camimizi Kurban Bayramı’na yetiştireceğiz” diye konuştu.

Daha önce sokak aralarında, hatta türbelerin bahçelerinde bile hayvan satışının yapıldığını ve bununda önüne geçerek kurban satış pazarı yaptıklarını ifade eden Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurban Bayramı yaklaştığında yıllarıdır hayvanlar sokak aralarında satılıyordu. Hatta kendimde bizzat şahit olduğum türbelerin bulunduğu bahçelerde bile küçükbaş hayvan satışı yapılıyordu. Bir ilde hayvan pazarının olmaması ciddi bir eksiklikti. Bitlis Belediyesi olarak bizlerde bu eksikliği giderme adına bu yıl kurban öncesi belediyemizin tamamen kendi elamanlarının marifeti ile bu hayvan satış alanımızı bugün itibari ile faaliyete sokuyoruz. Şu an müracaat eden vatandaşlarımız var, ilk olarak hem ayakları alışsın düşüncesiyle çok cüzi bir miktarla bayram bitimine kadar kiralayacağız. Bundan sonrada zabıta ekiplerimiz biz bu hizmeti bir taraftan sunarken diğer taraftan da az önce ifade ettiğim gibi sokak aralarında hayvan satışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Zabıtalarımız sürekli denetimler yaparak sokak aralarında satış yapanları buraya yönlendireceğiz. Yine Bitlis’te sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi projesini ilk defa hayata geçirmiş olduk. Burada başıboş sokakta kalan hayvanlarımızı toplayarak burada hem kısırlaştırmasını yapıyoruz hem de tedavileri görülüyor. Bitlis Belediyesi olarak ilk defa böyle güzel ve hijyenik bir mekanı faaliyete soktuk.”

Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili de bilgiler vererek, “Bitlis Belediyesi olarak yaklaşık bir yıldır en fazla üzerinde durduğumuz husus, ‘Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor’ sloganıyla yapmış olduğumuz bu projelerden birisi de Ulu Cami Meydan düzenlemesidir. Şu an içinde bulunduğumuz bu meydana Gazi Meydan diyoruz. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda 1916 Rus işgali sırasında mermilerin hedefi olmuş bir camidir. Bu meydan tarihi kimliğine kavuşmuş durumunda. Bu meydanı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dükkanları ile dış cephe sokak sağlıklaştırması çalışmaları ile burayı tarihi görünümüne kavuşturduk. Toplamda bir yıl içinde yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde 500 dükkanda giydirme ve kaplama işi yaptık. Altını çizerek ifade etmem gerekirse, vatandaşımızdan da bir kuruş para almadan bir yıl içinde burası kimlikli bir meydana dönüştü. Şu içinde bulunduğumuz alan bir yıl önce taksi durağının olduğu, banka ATM’lerinin olduğu ve vatandaşın nefes alabileceği hiçbir ortamın olmadığı bir alanken, şimdi tarihi damlı kahvesiyle Bitlis’in yöresel ürünlerinin rahat bir şekilde pazarlandığı dükkanları ile tarihi bir alan ve gerçek kimliğine kavuştu. Hizmetlerimiz devam ediyor, önümüzdeki dönemde de buğday pazarı, kasapçılar çarşısı ve büryancıların olduğu mekanda dahil olmak üzere aynı bu standartta oralarda da sokak sağlıklaştırma çalışmamız devam edecek. Bitlis’te sürekli vurguladığımız, üzerinde durduğumuz, devletin bu millete hizmet olarak gönderdiği paranın nasıl bu millete hizmet olarak aktarıldığını bu meydanda yaptığımız çalışmalar göstermektedir. Devletin burada fakir fukaranın, bu milletin vergileri ile aktardığı paralar, bu millete hizmet olarak dönüyor” şeklinde konuştu.