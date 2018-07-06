Uzunselvi, VEDAŞ’tan ayrıldı

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

Tatvan ilçesinde verilen veda yemeğine VEDAŞ ve Türkerler VEPSAŞ şirket müdürleri, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinden gelen yöneticiler ile VEDAŞ personeli katıldı. VEDAŞ Bitlis İl Müdürü olarak dört yıla yakın bir zaman görev yapan Uzunselvi, “22 yıl boyunca VEDAŞ bünyesinde farklı kademelerde görev yaptım. Son olarak doğduğum şehrin il müdürü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştım. Bu süreç boyunca bölgemizin genelinde en ücra noktalarda dahi önemli projeleri hayata geçirdik. Enerji sürekliliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini geliştirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptık. Köy ve mezra okullarında birçok sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçirdik. Çalışmalarımda bana destek veren yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu ekibin parçası olmaktan her daim büyük mutluluk ve onur duydum. Bitlisli bir hemşehriniz olarak sizleri yeni görevimde de en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışacağım” dedi.

Uzunselvi’nin baki kalan gök kubbede hoş bir seda bıraktığını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise, “Gerek devlet gerekse özel sektör süreçlerinde Tahsin Beyle 20 yılı aşkın süredir mesaimiz oldu. Gerçek manada titizlikle yürüttüğü projeler neticesinde bölgemize önemli hizmetleri oldu. Hemşehrimizin enerji bürokrasisinde bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok. Şahsım ve VEDAŞ ailesi adına kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.