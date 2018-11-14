Vali Çağatay, Hizan'ı ziyaret etti

Göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Tatvan'a yapan Vali Çağatay, daha sonra ise Hizan ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çağatay beraberinde İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte ziyaret ettiği Hizan ilçesinde önce Kaymakamlığı ziyaret etti. Burada Kaymakam Bülent Hamitoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Çağatay, bir süre kaymakamlıkta kaldı. Doha sonra ise İlçe Jandarma Komutanlığı, Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çağatay burada gazetecilere bir açıklamada bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, “Bazı kurum amirlerimizle ve kaymakamımızla kamu kurumlarımızı gezdik. Hastanemizi ziyaret ettik. Çarşıyı gördük. Ben Hizan'ı ilk kez görüyorum. Kafamdaki imajın üzerinde bir Hizan ile karşılaştım. Bana anlatıldığı gibi kestanesi, balı ile pirinci ve inciri ile harika bir coğrafyaymış. Ben bunu bizzat gördüm. Şahit oldum. Kaymakamımızın da başlattığı projeleri gördük. Kültür merkezindeki faaliyetler büyük takdire şayan. Hastanede vatandaşlarımızın memnuniyeti üst düzeydeydi. Ufak bazı eksiklerimiz var. Onları da kısa süre el birliğiyle gidereceğiz. Bitlis ve Hizan denince insanların aklına gelen o olumsuz imajların üzerinde mükemmel bir coğrafya ve bu coğrafyada harika insanları gördüm. Çok şükür memleketimizin güzel köşesinde beraber olduk. Biz bütün vatandaşlarımızı Hizan'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Gelsinler görünler. Kaymakamımızın 4 yıldır başlattığı fotoğraf projesi var. Bu sayede Hizan'ımızı dünyaya da tanıtıyoruz. Dünyaya tanıdığı yeri memleketimizin insanları ve milletimizde gelsin görsün. Kaymakamımız başta olmak üzere çalışanlara teşekkür ediyorum. Kaymakamımız aynı zamanda belediye hizmetlerini yürütüyor. Suyundan kanalizasyon çalışmasına, spor alanlarından asfalt çalışmasına kadar harika hizmetler yürütmüşler. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.