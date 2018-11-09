İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çağatay ilk ziyaretini esnafa yaptı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte ilk ziyaretini esnafa yaptı.


İlk önce kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Çağatay, ardından çay ocağında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntıların dinledi. Daha sonra Bitlis Belediyesince yapılan Sevgi Parkı'nı inceleyen Vali Çağatay, ‘Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı Ulu Cami Meydanı, Kalealtı ve Sinema Yokuşu'nu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Ziyaretlerde Vali Çağatay'a, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, belediye birim amirleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.