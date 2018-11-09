Vali Çağatay ilk ziyaretini esnafa yaptı

İlk önce kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Çağatay, ardından çay ocağında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntıların dinledi. Daha sonra Bitlis Belediyesince yapılan Sevgi Parkı'nı inceleyen Vali Çağatay, ‘Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı Ulu Cami Meydanı, Kalealtı ve Sinema Yokuşu'nu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Çağatay'a, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, belediye birim amirleri eşlik etti.