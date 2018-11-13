Vali Çağatay, Tatvan'ı ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Vali olarak görevlendirildikten sonra tebrikleri kabul eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali olarak ilk ziyaretini Tatvan'a yaptı. Vali Çağatay, Tatvan Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve personeli tarafından karşılandı. Sohbetin ardından beraberindekilerle esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Çağatay, esnafa hayırlı iş dileğinde bulundu ve çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra ilçe girişindeki Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Vali Çağatay, görevli polislerle sohbet etti ve denetleme defterini imzaladı. Ardından, Tatvan Orduevine geçen Vali Çağatay ve beraberindekiler, haftalık olağan güvenlik toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'yı ziyaret eden Vali Çağatay, karşılama mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay'ı ziyaret eden Vali Çağatay, Tatvan Belediyesine geçti. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından karşılanan Vali Çağatay, vali olarak ilk ziyaretini bölgenin en büyük ilçesi olan Tatvan'a yaptığını ifade etti.

İsmi kadar güzel olan ilçeyi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

"Sağ olsun sayın Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan bey bizlere eşlik etti ve Belediye Başkanımız Fettah Aksoy bey misafirperverlik gösterdiler. Bugün jandarma bölge komutanlığımız ve komando tugayımız ile kaymakamlığımızı ve belediyemizi ziyaret ettik. Ayrıca, vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Tatvanlı hemşerilerimiz sağ olsunlar beni büyük bir sıcaklıkla karşıladılar. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis Valisi'nin beklemiş olduğu sıcaklığı çok fazlasıyla gösterdikleri için sizlerin aracılığıyla onlara çok teşekkür ediyorum. Tatvan'a kazandırılmış olan bu yeni belediye binası gezdik gördük ve gerçekten çok güzel. Bu ziyaretimde bana eşlik eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Vali Çağatay, son olarak Jandarma Özel Harekat Taburu'nu ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.