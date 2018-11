Vali Çağatay'dan ‘Mevlit Kandili' mesajı

Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, “19 Kasım Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu anlamlı geceyi içine alan haftayı da teması ‘Peygamberimiz ve Gençlik' olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutluyoruz. Âlemlerin Efendisi Hazreti Muhammed (SAV), örnek ahlakı ile bizlere her zaman ışık olmaktadır. O, güzel ahlakı ile henüz Peygamberlik müjdelenmeden önce bile herkesin takdir ve beğenisini alan eşsiz bir kişiliğe sahipti. Bu yüzdendir ki Peygamberlik dönemi öncesinde bile kendisine ‘Muhammedü'l-emîn', yani ‘Güvenilir Muhammed' denilmekteydi. Hayatının her döneminde herkese karşı adaletli ve hoşgörülü davranan Hazreti Muhammed (SAV), sadece sözleriyle değil davranışlarıyla da tüm insanlığa, iyi bir insan olmanın en güzel örneklerini göstermiştir. Dünyada huzur, kardeşlik ve barışın hakim kılınması için bizler de, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alarak O'nun izinden gitmeliyiz. Kendisine düşmanca davrananlara karşı bile merhametli davranan Hazreti Peygamber, şüphesiz barış ve kardeşliğin en büyük sembolüdür. İslam dininin güçlü kalesi, mazlumların güven kapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin pırıl pırıl evlatları olan gençlerimizin, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alarak Müslümanların aydınlık geleceğinin mimarları olacaklarına inancım tamdır. Biz yetişkinler de gençlerimize güvenip onlara her konuda destek olmalı; onları, milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek suretiyle bu kutlu yürüyüşlerine katkı sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bitlisli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlit Kandil'ini tebrik ediyor, dua eden kardeşlerimizin dualarında bizleri de hatırlamasını diliyor, kandilimizin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.