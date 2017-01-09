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09 Ocak 2017 11:37

Vali Çınar birim amirleri ile bir araya geldi

Vali Çınar birim amirleri ile bir araya geldi

09 Ocak 2017 11:37

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, birim amirleri ile haftalık değerlendirme toplantısı yaptı.
Belediye hizmet binasında düzenlenen ve hazırlık aşamasındaki proje ile hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Çınar, “Halkımıza daha iyi ve hızlı bir hizmet sunma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birim amirlerimizden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Hizmetlerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başarı ekip çalışmasıyla gelir. Bu toplantılar, halkımızın hayatını kolaylaştıracak, şehrimize yeni heyecan katacak, fikir ve projelerin gündeme getirildiği bir platforma dönüşecek. Sizlerden gerek kendi branşınızla ilgili, gerekse tüm şehri ilgilendiren konularda özgün düşünceler, yeni projeler bekliyorum. Personelinizi de bu konuda teşvik edin” dedi.



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