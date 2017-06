Vali Çınar’dan veda ve bayramlaşma töreni

Bayramlaşma ve veda törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, kanaat önderleri, muhtarlar, Sivil Topluk Kuruluşları (STK), kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği törende ilk olarak Vedat Demiröz, kısa bir konuşma yaparak katılımcıların bayramlarını kutlayarak Zonguldak’a tayini çıkan Vali Çınar’a da Bitlis’teki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Vali Ahmet Çınar, ise yaptığı konuşmasında “Ben Bitlislilerden daha çok Bitlisliyim” dedi.

Ayrılıkların her zaman zor olduğunu ifade eden Vali Çınar, "Bir şehre alışıyorsunuz sokak, dağ çöpü deresi bile sizin oluyor. Ben her zamanda söylüyorum herkesten daha çok ben Bitlisliyim. Bu nedeni de o şehrin bütün meseleleri ile sorumlusunuz, gece yarısı bir yerde bir sorun olursa Bitlisliler uyursa biz ayakta oluyoruz. Herkesten çok Bitlisliyim dememin nedeni de budur. Bitlis görevi ve emaneti benim açımdan bitti. Biz şimdi yeni bir emanet, yeni bir görev ve sorumluluk aldık Zonguldak şehrimize hizmet edeceğiz. Ben Bitlis’i ve Bitlislileri gerçekten çok sevdim. Sıcaklık, dostluk ve mertlik hepsi beraber vardı. İnşallah dostluğumuz daim olsun. Birçok şehir, belde gezince çok insanlarla tanışınca herkese yetişmek mümkün olmuyor. Toplantılarımızda sıkça söylediğim bir şey vardı. Diyorum ki bu makamlar bize emanet devlet bu makamları ve bu işi bize verdi. Bu işi biz yapmazsak bu şehirde başka hiç kimse yapmayacak. Çünkü o iş bize verildi. Bizden daha akıllı daha ehil insanlar varsa o iş bize emanet olduğu içi biz yapacağız. Dolayısıyla görev süremiz boyunca işimizi iyi yapmak zorundayız. Çünkü biz yaparsak olur yapamazsak olmuyor. Eğer yapabileceğimiz işleri ihmal eder tembellik eder yapmazsak toplumun ve Bitlislilerin hakkı bize geçer buda kul hakkına girer” dedi.

Dürüst ve düzgün insan olmak iyi iş yapması anlamına gelmeyeceğini ifade eden Vali Çınar, “Bizim dürüst düzgün iyi adam olmamız yetmez. Bizim iyi adam olmamız Allah’ın bize verdiği akılla olmamızı istediği şeydir. Bize iyi adamla birlikte işini iyi yapan adam lazım. Gayretlerimiz hep samimi oldu. Bunun içinde elimizden gelen çabayı sarf ettik. Her şey imkan ölçüsünde oldu. Var olan kapasiteyi kullanarak yapmaya çalıştık. Devlet esas olandır devlet her zaman lazım olandır. Devlet geçmişte de olduğu gibi bugünde her zaman şemsiye hane görevi görür. Bütün çabalarımızdan bir tanesi devletin saygınlığını itibarının tesis edilmesidir. Tabi kimse mükemmel değil bende mükemmel değilim. Allah’tan başka hiç kimse mükemmel değildir. Süphan diyoruz noksansız anlamına geliyor. Bir tek Allah noksansızdır mükemmeldir. Dolayısıyla biz kuluz mutlaka hatalarımız olmuştur. Fakat niyetimiz iyiydi önemli olanda buydu. İlk geldiğimde çok yoğun terör meseleleri vardı. Bütün arkadaşlarımızla hep beraber bir mücadele içine girdik. Sayın Milletvekilimize ben huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ben biraz aksilikleri olan bir adamım. Kendi başına duran bir halim var. Siyasetçiler benim bu halimi çok sevmezler. Bende bunu halimi bozamıyorum değişemiyorum ve alttan alamıyorum. Buna rağmen sayın milletvekilimiz bize her zaman bir ağabey oldu. Yüksek bir insaniyet gördüm kendisinden” şeklinde konuştu.

Vali Çınar ve beraberindekiler Polisevinde düzenlenen törende katılımcılarla bayramlaştılar.