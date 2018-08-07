Vali İsmail Ustağlu Güroymak’ta Bir Dizi Açılışlar Yaptı

Sınava hazırlanan öğrencilere yönelik açılan yaz kampına katılan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret eden Vali Ustaoğlu, öğrencilerin çalışma durumlarını gözden geçirdi. Kaymakamlığın öncülüğünde ve Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde 260 öğrencinin kampa alındığını söyleyen Vali Ustaoğlu, " Bugün Güroymak ilçemize gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretten yine Güroymak ilçemiz ilkleri başardığını gördük. Kaymakamlığımızın öncülüğünde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde ve fedakar öğretmenlerimizin nezdinde 260 öğrencimizin bir kısmı üniversiteye hazırlık bir kısmı liseye hazırlık kurslarında gördüğünüz bu okulda kampa alınmışlar. Bu öğrencilerimiz öğretmenlerimizin rehberliğinde köy köy taramaları yapılarak hayalini kurmuş olduğu üniversitelere gitmeyi arzu eden öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde 260 öğrenci tespitleri yapılarak kampa alındı. Bu kamp sosyal, kültürel ve sportif olarak öğrencilerimizin hem kaynaşmalarını sağlamalarını hem de paylaşımcılığı güçlendirmek adına öğrencilerimizin bu yaz dönemini aktif olarak geçirmelerini sağlayacaktır. Bu bölgede eğitime yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Geleceğimiz emin ellerde 260 öğrencimiz burada eğitim görmektedir. Bu uygulamayı diğer ilçelerimizde de kaymakam arkadaşlarımızla da görüşüp yaygınlaşması adına çalışmalarımızı yapacağız. Bugün burada gurur verici bir günü yaşıyoruz. İşte devletin imkanlarını bu millete hizmet olarak nasıl döndüğünün bugün hep birlikte şahidi oluyoruz. Kaymakamımızın ifade ettiği gibi 36 adet park 51 adet çocuk oyun parkını görüyoruz. Bu ilçe diyebilirim ki ilçe olalı 32 yıl olmuş, 32 yıllık ilçe tarihinde görülmemiş hizmeti 2 yıldır kaymakam ve belediye başkan sıfatıyla bu hizmetleri alıyor. açılışını yapacağımız parkla birlikte 370 dönümü kapsayan ilçemizde yeşil alan parka dönüştü" dedi.

"Güroymak Tarihinde Böyle Bir Hizmet Görmedi"

Güroymak Özel İdare Şantiye ile Güroymak Belediyesi tarafından yapılan 150 dönümlük mesire alanının açılışı gerçekleştiren Vali Ustaoğlu, Güroymak’ın ilkleri yaşadığını belirterek, "Güroymak hizmet görüyor inşallah bu hizmet daha da ilerleyecek daha farklı alanlarda da olacak. Kaymakamının ve Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu bu seferberlikle artık bu millet bu halk hizmet görmeye başladı ve sonuçlarını da alıyoruz.Spor alanları, park alanları ve eğitim alanlarıyla ilgili açılışlar yaptık. Şimdide Güroymaklı vatandaşlarımızın daha da genelde Bitlis’ten, Tatvan’dan da vatandaşlarımızın çok rahat gelebileceği 150 dönümlük alan üzerine kurulan mesire alanın açılışı gerçekleştiriyoruz. Gurur verilecek bir tablo 32 yıl ilçe olalı tüm hizmetler 2 yıl içerisinde yapıldı. Belediyecilik adına yapılması gereken hizmetlerin en güzelini en modern şartlarda bu ilçemiz aldığını görmüş bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"36 adet yeşil alan ve 51 adet çocuk oyun parkı"

Haydar mahallesinde bulunan semt sahası ve yeşil alan açılışında Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede belediye olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’na brifing verdi. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Alibeyoğlu, "Bugün burada 36 adet yeşil alan ve 51 adet çocuk oyun parkının açılışını yapıyoruz. Göreve geldiğimizde İlçemizde sadece 3 adet yeşil alan park 4 tane çocuk oyun parkı vardı. İlçemizin en uç bölgelerine yeşil alan ve çocuk oyun gruplarını oluşturduk. Çalışmaların tamamını ihalesiz yaparak malzeme ve maliyetlerini düşürerek 36 yeşil alan park ve 51 tane çocuk oyun parkı kazandırdık" dedi.

Açılış programlarına, Bitlis Valisi ve Bitlis Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu, Güroymak Kaymakamı ve Güroymak Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Bitlis İl Müftüsü Feysal Geylani, Günkırı Beleidye Başkanı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.