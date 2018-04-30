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30 Nisan 2018 10:58

Vali İsmail Ustaoğlu, BETAV heyetiyle bir araya geldi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) düzenlenen yemeğe katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, BETAV heyetiyle bir araya geldi

30 Nisan 2018 10:58


BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali Ustaoğlu, Bitlis’in kimlikli bir şehir olduğunu belirtti. Ustaoğlu, eğitime yapılan yatırımın önemime dikkati çekerek, “BETAV önemli bir vakıf. BETAV’ın eğitime yaptığı yatırımlar takdire şayandır. Bitlis’e girince Eren ailesinin yatırımlarını görüyoruz. Özellikle bu coğrafyada eğitim adına yapılan bu yatırımları çok önemsiyoruz. Bitlis’te eğitim hizmetlerinin sayısını ve niteliğini artırma misyonunu yerine getiren vakfımızı kutluyorum” dedi.


Konuşmaların ardından vakıf üyeleri söz alarak BETAV’ın hizmetler ve hedefler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.




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