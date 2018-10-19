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Vali İsmail Ustaoğlu, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında öğretmenevinde muhtarlarla yemekli programda bir araya geldi.


Programa Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, kurum amirleri ile çok sayıda muhtar katıldı.


Yemeğin ardından konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "Sizler devletimizin gören gözü, işiten kulağısınız. Valilik olarak bu kadar önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için elverişli koşullar oluşturma noktasında kararlıyız. Şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliğine, düşüncelerine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını sürdürecektir. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları çözmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olacağını ümit ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü, en içten dileklerimle kutluyor; tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" dedi.


Programın sonunda protokol üyeleri, muhtarlarla tek tek tokalaşarak 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

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