Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'a uğurlandı

Trabzon'a hareketinden önce Bitlis Valiliği makamına geçen İsmail Ustaoğlu, özel kalem personelleriyle vedalaştıktan sonra valilik önünde kurum amirleri tarafından uğurlandı. 16 aylık görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kurum amirleriyle tek tek vedalaşan Ustaoğlu, hareketinden önce bir mesaj yayımladı. Vali Ustaoğlu, mesajında, “İdris-i Bitlisilerin, Feyzullah Ensari'lerin, Sultan Alparslan'ların kenti olan Bitlisli kardeşlerime 16 ay gibi bir sürede hizmet etme onuru yaşatan ve ardından Karadeniz Bölgemizin en güzel illerinden biri olan Trabzon iline vali olma şerefini bahşeden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bitlis Valisi ve Bitlis Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığım on altı aylık süreçte; adalet, hakkaniyet, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerini etkin bir şekilde işletmeye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza sevgi ve saygıya dayalı bir anlayışla etkin ve kaliteli bir hizmet sunması için gerekli şartları ve ortamı oluşturmaya, hizmet anlayışının odağına insan ve insanın onur ve haysiyetini oturtmaya, toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalıştım. Terörle, toplumu ifsat eden uyuşturucu ve tefecilik gibi hastalıklarla tam bir karalılıkla mücadele ederken, kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve fakir vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü net ve somut bir şekilde göstermenin gayret ve çabası içinde oldum. İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkârları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadim şehir Bitlisli hemşehrilerime, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ailelerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize arzı veda ediyor, her yönüyle seçkin ve özel bir yere sahip Bitlis'imizde görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.