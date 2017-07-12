Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu Ankara Şura Vakıflar Konfederasyonu Başkanı Kutbettin Aydoğdu ile Demokrat Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş ve partililer ziyaret etti. Yoldaş, Vali Ustaoğlu’na hediye takdim etti.

Vali Ustaoğlu’nun son konukları ise, Mutki Belediyesinin kardeş belediyesi olan Bolu Belediyesi yetkilileri oldu. Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç’ın da katıldığı ziyarette, Vali Ustaoğlu’na Bolu’ya özgü hediyeler takdim edildi.

Vali Ustaoğlu ise, belediye başkanına verilmek üzere Ahlat bastonu ve kümbet hediye etti.