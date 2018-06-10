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10 Haziran 2018 16:04

Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ‘Kadir Gecesi’ mesajı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, ‘Kadir Gecesi’ münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ‘Kadir Gecesi’ mesajı

10 Haziran 2018 16:04


Ustaoğlu, mesajında on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin heyecan ve coşkusunu tüm Müslümanlar olarak hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Ustaoğlu, “Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Mealindeki ayetle, bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecede, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, nefretin kötü arzularını frenleyip, dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizlenmek gerekir. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzurun artırmasını temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyor; tüm Bitlisli hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.




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