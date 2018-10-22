Vali İsmail Ustaoğlu'ndan şehit polisin ailesine taziye ziyareti

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Şırnak'ta görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Polis Memuru Ercan Sezgin'in Gölbaşı beldesindeki taziyesine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra Güroymak'a bağlı Güzelli köyüne geçen Vali Ustaoğlu, tedavi gördüğü İstanbul'da vefat eden Tatvan Fatih Anaokulunda görevli Okulöncesi Öğretmeni Deniz Yakın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.