Vali İsmail Ustaoğlu’nun Güroymak ziyareti

Vali İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Güroymak Kaymakamlığı tarafından teşvik edilerek TOKİ konutları içerisinde bulunan vakıf binasında faaliyete geçirilen Köknar Tekstil atölyesinin açılışını yaptı.

Tekstil atölyesi ile ilgili Vali Ustaoğlu’na bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Kaymakamlığımızın desteği ile açılması sağlanan tekstil atölyemiz 100 ’ün üzerinde çalışana istihdam sağlıyor. İşletmede istihdam edilenler Aile Destek Merkezlerinde tekstil eğitimi alanlar ile şehit yakınlarından oluşuyor. Atölye çalışanlarının ilerleyen zamanda kapasitesinin 200 çalışanın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Burada dikilen ürünler 35 ülkeye ihraç edilecektir" dedi.

Açılış konuşması yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Gerçekten ilimizin en fazla ihtiyaç duyduğu, işsizliğin önüne geçme adına, bu tip yapılan tesisler ziyadesiyle gurur vericidir. Zaman zaman özelikle vakit ayıran ilimizde istihdamın artırılmasında bereketin, yeni bacaların tütmesinde, yeni mutfakların sofraların şenlenmesinde en büyük emek dışarıdan gelip istihdam adına bu tür tesislerin kuran iş adamlarımızdır. Biz bu anlamda özelikle bu bölgenin kendine özgü koşulları ve sıkıntılarının giderilmesi adına yapılan bu çalışmaları takdirle karşıladığımızı, her zaman yanlarında olduğumuzu zaman zaman ifade ediyoruz. Çünkü biz diyoruz ki ilimiz huzur şehri olacak, güven şehri olacak, emek şehri olacaktır. Burada çalışacak kişilerin şehit yakınlarımızdan alınmasını takdirle karşılıyorum. Böyle bir tesisi ilimize ilçemize kazandırdıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasını tamamlayan Vali Ustaoğlu, beraberindekilerle tekstil atölyesinin açılış kurdelesini kesti. Vali İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ve beraberindekiler yemek sonrası Güroymak Kaymakamlığı tarafından faaliyete geçirilen ve sadece bayanlara yönelik olan Elit Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezinin açılışını yaptı. Güroymak Kaymakamlığı tarafından restore ettirilerek yeni binasına taşınan Aile Destek Merkezinde eğitim alan kadınlar tarafından yapılan el işi sanat ürünlerinin satıldığı “Hanım Shop” sergi ve satış merkezi ile halı kilim atölyesinde bulunan ürünleri inceleyen Ustaoğlu çifti, ardından Aile Destek Merkezine gelen kadınların, çocuklarının bırakabileceği ve çocukların zaman geçirebileceği Çocuk Eğitim ve Sanat Evini gezerek buradaki çocuklarla ilgilendi. Vali Ustaoğlu ziyaretleri kapsamında Günkırı Belde Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, Belediye Başkanı’nın makamına geçerek beldenin alt yapı, yol, okul ve diğer çalışmaları hakkında brifing aldı. Beldeye girdiğinde belediyecilik adına gördüğü çalışmaların kendisini memnun ettiğini dile getiren Vali Ustaoğlu, çalışmalarından dolayı Günkırı Belde Belediye başkanına teşekkür etti. Daha sonra Gölbaşı Belde Belediyesini de ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Belediye Başkanı Hikmet Kardaş tarafından karşılandı. Belde sakinleri ile oturan Vali Ustaoğlu, beldenin çözüm bekleyen sorunlarını dinledi, taleplerini alıp sohbet etti. Son olarak Gölbaşı Beldesinde bulunan Gölbaşı Jandarma karakol komutanlığını ziyaret eden Ustaoğlu, Karakolu Komutanından brifing aldı. Kontrol defterini imzalayan Vali Ustaoğlu, buradan ayrılarak Güroymak ilçesi ziyaretini noktaladı.