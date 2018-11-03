Vali Ustaoğlu Adilcevaz'a veda etti

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Trabzon Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine veda ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak Adilcevaz Kaymakamlığı'na gelen Vali Ustaoğlu, Kaymakam Arif Karaman ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Kısa ziyaretin ardından Adilcevaz Belediyesine geçen Vali Ustaoğlu'nu belediye girişinde Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli karşıladı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Vali İsmail Ustaoğlu'na Bitlis ve ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ilçeye özgü hediyeler takdim etti.

Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Osman Baturay Teymur'u ziyaret eden Vali Ustaoğlu, veda ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.