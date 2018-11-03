İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Ustaoğlu Adilcevaz'a veda etti

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Trabzon Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine veda ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Trabzon Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine veda ziyareti gerçekleştirdi.


İlk olarak Adilcevaz Kaymakamlığı'na gelen Vali Ustaoğlu, Kaymakam Arif Karaman ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Kısa ziyaretin ardından Adilcevaz Belediyesine geçen Vali Ustaoğlu'nu belediye girişinde Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli karşıladı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Vali İsmail Ustaoğlu'na Bitlis ve ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ilçeye özgü hediyeler takdim etti.


Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Osman Baturay Teymur'u ziyaret eden Vali Ustaoğlu, veda ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.