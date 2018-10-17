Vali Ustaoğlu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, ilk olarak Mahalllebaşı semtinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra kent merkezindeki sokak sağlıklaştırılması yapılan alanları gezen Vali Ustaoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada, yarım asırlık su ve kanalizasyon şebekelerini yenilediklerini söyledi. Yıllardır adeta kangrene dönüşen kentin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Vali Ustaoğlu, “Bitlis Belediyesi olarak alt ve üstyapı ile sosyal ve kültürel projelerle önemli çalışmalar yapıyoruz. Mahallelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Hazırladığımız projeyle, kentin 90 kilometrelik içme suyu ve 80 kilometrelik ana atık şebekeleri ile 70 kilometrelik parsel bağlantısı yenilenmeye çalışmalarının büyük çoğunluğu bitti. Bu yıl adeta kentin her tarafını şantiyeye çevirerek yoğun bir çalışma içine girdik. Bu çalışmalar sırasında vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Altyapısı biten mahallelerde hemen üst yapıyada başlıyoruz. Birçok mahallemizde parke ve sıcak asfalt yaptık. Bu yıl kışa girmeden işlerin çoğunu bitireceğiz” dedi.