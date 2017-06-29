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29 Haziran 2017 23:20

Vali Ustaoğlu ayağının tozuyla ziyaretlere başladı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, göreve başladığı ilk gün Bitlis Belediyesi, Feyzullah Ensari Hazretleri Türbesi ve Tatvan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ayağının tozuyla ziyaretlere başladı

29 Haziran 2017 23:20


Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, valilikteki karşılama töreninin ardından Bitlis Belediyesini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Kamil Güzel ile Bitlis Belediyesine giden Vali Ustaoğlu, personel tarafından karşılandı.


Belediye makamında açıklama yapan Ustaoğlu, “Bitlis o kadim şehir, o tarihi şehir, Anadolu’da Müslüman Türklerin ilk şehri olan bu şehir, layık olduğu hizmeti inşallah belediye olarak el birliğiyle alacağına inanıyorum. Benden önce yine burada belediye başkanlığı görevini yürüten Vali Ahmet Çınar’a da huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.


Belediye ziyaretinin ardından Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin kardeşi Feyzullah Ensari Hazretleri’nin kabrini ziyaret eden Vali Ustaoğlu, restorasyon çalışmalarının devam ettiği türbe hakkında İl Müftüsü Faysal Geylani’den bilgi aldı.


Restorasyonda görevli işçilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, ziyaret sonrası vatandaşlarla da sohbet etti.


Vali Ustaoğlu’nun son durağı ise Tatvan Devlet Hastanesi oldu. Ramazan Bayramı’nda Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, kazada ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. İl Sağlık Müdürü Koray Okur’dan hastane hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, servisteki hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




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