Vali Ustaoğlu, belediye çalışmalarını denetledi

Bitlis Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal projeleri de hayata geçirerek, ‘Vadideki Güzel Şehir' olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşminare Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarında incelemelerde bulunan Ustaoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini söyleyen Ustaoğlu, “Başladığımız işlerin bir an evvel hizmete sunulması için büyük gayret gösteriyoruz. Şehrin dört bir tarafında hem kamuya ait yatırımlar hem de belediyemizin yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bizler de bu hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması için planlamalar yapıyoruz. Bitlis'e vatandaşlarımızın hem keyifle oturabilecekleri hem de oyun ve spor alanından yararlanabilecekleri çok güzel 7 adet park kazandırdık. Şehrin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz ve ona göre çalışıyoruz. Ürettiğimiz her proje; vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve daha güzel bir Bitlis içindir” dedi.

Çalışma alanlarını inceleyen Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'na, Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras ve teknik ekip eşlik etti.