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12 Eylül 2017 11:56

Vali Ustaoğlu, birim amirleriyle bir araya geldi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İsmail Ustaoğlu, birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Ustaoğlu, birim amirleriyle bir araya geldi

12 Eylül 2017 11:56


İsmail Ustaoğlu, belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birim amirlerini tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alarak talimat veren Ustaoğlu; “Bitlis’imiz ve insanımız için yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Hizmetler hakkında bilgi alarak yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.




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