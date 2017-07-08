Vali Ustaoğlu: “Bölgenin turizmle ön plana çıkması lazım”

Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

İlk ziyaretini Ahlat ilçesine yapan Bitlis Valisi Ustaoğlu, ilçedeki tarihi ve tursitik mekanları gezdi. İlk olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı gezen Vali Ustaoğlu, abidevi mezar taşlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra tarihi Ulu Cami kalıntılarını da inceleyen Vali Ustaoğlu, buradan dünyadaki iki örnekten biri olan Emir Bayındır Kümbetini gezdi. Ardından Kale Mahallesi’nde bulunan tarihi Kadı Mahmut Camii ve İskender Paşa Camii’ni gezen Vali Ustaoğlu, daha sonra Peygamber Efendimizin sancaktarı Muaz Bin Cebel’in oğlu ve Sahabe-i Kiramdan olan Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

İlçedeki ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Vali Ustaoğlu, bölgenin terörle değil turizmle ön plana çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Geçen hafta perşembe günü başlamış olduğum Bitlis Valiliği görevimin memleketimize ve Bitlis halkına hayırlı olmasını diliyorum. Valiliğe başladıktan sonra ilk ziyaretimi de Ahlat ilçemize gerçekleştirerek hem bizim için çok önemli olan kadim şehri yakinen tanıma hem de bu tarihi yad etme adına bugün böyle geniş çaplı bir ziyaret gerçekleştirdik. Geldiğim günde verdiğim ilk mesaj olduğu gibi özellikle Bitlis tarihimiz açısından çok önemli bir şehir. Ata yurdu Anadolu’ya Müslüman Türk’lerin gelip ilk otağını kurduğu, büyük komutan Alpaslan’ın ilk yerleşim yeri Ahlat’tır. Yaklaşık 2 saattir tarihi Selçuklu Mezarlığı’nı geziyoruz. Her biri birer şah eser olan mezarlıkta hem atalarımızın mezarlarını yerinde gördük hem de tarihe bir kez daha tanıklık etmiş olduk. Çok güzel çalışmalar olmuş. Tabi ki bizim için en önemlisi ecdadımızın bu eserlerine sahip çıkmak ve bunu gelecek kuşaklara taşımaktır. Bunları tarihi birer vesika olarak ayakta tutmak adına ne gerekiyorsa yapmak bizim en önemli görevimizdir. Bugün Ahlat ilçemizi gezerken duygulanmamak mümkün değil. Ülkemizin geriye dönük geçmişinde burası ev sahipliği yapmış. Gelecek kuşaklara çok kıymetli şahsiyetler yetiştirmiş, bu anlamda da bugün dimdik ayakta duran mezarlarıyla, kültürüyle Ahlat kadim bir şehrimizdir. Rabbim böyle bir şehre hizmet etmeyi bizlere nasip etti. İnşallah bizlerde buranın yeni kuşaklara tanıtılması ve taşınması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Gerçekten bu zamana kadar gerek devlet büyüklerimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya vermiş olduğu önemi bir kez daha yerinde gördük. İnşallah bizlerde bundan sonra ki süreçte bunlarla ilgili çok daha güzel çalışmaların altına imza atmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü burası bizim yeni kuşaklara anlatacağımız en önemli yaşayan hazinemiz ve canlı tarihimizdir. Bunları yeni kuşaklara sürekli anlatmak lazım ki tarihimizin derinliklerindeki çok büyük kahramanlıkları bilinsin. Burası kültür turizmi açısından, inanç turizmi açısından zaten çok özellikli bir yer. Tabi ki buraların böyle konularla anılması lazım. Bu bölgenin ve coğrafyanın terörle değil; işte bu eserlerle, inanç turizmiyle, kültür turizmiyle, bu değerleriyle ön plana çıkması lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Vali Ustaoğlu’na Ahlat gezisinde İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkan Vekili Güven Gültay, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve Müze Müdür Vekili Mikail Ercek eşlik etti.