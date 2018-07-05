Vali Ustaoğlu, engelli Narin’i evinde ziyaret etti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, çarşı merkezini ziyaret ettiği esnada 7 yaşındaki engelli Narin Sude Olcay’ın yakınları ile tanıştı. Doğuştan engelli olan Narin Sude’nin tekerlekli sandalyesinin olmadığını, evden dışarı çıkamadığını öğrenen Vali İsmail Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile Narin Sude’yi evinde ziyaret etti.

Narin Sude’ye hediye veren Vali Ustaoğlu, sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alarak tedavisi için elinden gelen desteği vereceğini belirtti. Son yıllarda engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çok önemli reformlar gerçekleştiğini ifade eden Ustaoğlu, “Birçok imkandan mahrum bir halde yaşantısına devam etmeye çalışan vatandaşlarımız, bu reformlar sayesinde toplumda daha fazla rol üstlenmeye başladı. Devletimizin bizlere emaneti olan bu vatandaşlarımız, hayatın her safhasında güzel imkanlara kavuştu. Onların yüzünün gülmesi aslında hepimizin yüzünün gülmesi anlamına geliyor. Engelli vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılama noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki hiçbir vatandaşımızın diğerinden bir farkı yok. Onlar bizlere milletimizin ve devletimizin birer emaneti. Biz de bu anlayışla onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.