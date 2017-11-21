Vali Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı heyetini ağırladı

İçişleri Bakanlığının İZDES projesinin ikinci aşaması olan ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği’ çalışmaları kapsamında pilot iller arasında yer alan Bitlis, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantı kapsamında Bitlis’e gelen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar ve beraberindeki Bakanlık temsilcileri, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ustaoğlu; Hatay, Şanlıurfa, Bolu illeri ile birlikte Bitlis’in de pilot il olarak seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.