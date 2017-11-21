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21 Kasım 2017 11:11

Vali Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı heyetini ağırladı

Bitlis Valisi Ustaoğlu, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Bitlis’e gelen İçişleri Bakanlığı heyetini ağırladı.

Vali Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı heyetini ağırladı

21 Kasım 2017 11:11


İçişleri Bakanlığının İZDES projesinin ikinci aşaması olan ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği’ çalışmaları kapsamında pilot iller arasında yer alan Bitlis, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantı kapsamında Bitlis’e gelen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar ve beraberindeki Bakanlık temsilcileri, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ustaoğlu; Hatay, Şanlıurfa, Bolu illeri ile birlikte Bitlis’in de pilot il olarak seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.




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