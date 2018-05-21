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21 Mayıs 2018 21:13

Vali Ustaoğlu iftarını çadırda vatandaşlarla birlikte açtı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Vali Ustaoğlu iftarını çadırda vatandaşlarla birlikte açtı

21 Mayıs 2018 21:13


Bitlis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ustaoğlu, vatandaşlara yemek dağıtmayı da ihmal etmedi. Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayını vatandaşlarla geçirmek istediklerini söyledi. Ustaoğlu, "BETAV’ın katkıları ve Kızılay’la işbirliği halinde bin 500 vatandaşımıza her akşam iftar yemeği veriyoruz. Yine evlerinde yemek yapamayacak düzeyde olan, gıda yardımı yapsakta yemek yapamayacak yaşlı, engelli vatandaşlarımıza da sıcak yemeklerini evlerine götürüyoruz" diye konuştu.


İftar yemeğine Vali Yardımcıları Tolga Polat ve Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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