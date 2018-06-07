Vali Ustaoğlu, korucularla iftarda bir araya geldi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Elâzığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte polisevinde güvenlik korucuları ile iftarda bir araya geldi. İftar öncesi korucular ile selamlaşıp hal hatır soran Vali Ustaoğlu, kadın güvenlik korucuları ile de sohbet etti. Polisevinde düzenlenen yemekte Vali Ustaoğlu, bölgenin huzuruna ve güvenine yapmış oldukları katkıdan ötürü koruculara teşekkür etti. İftar sonrası konuşma yapan Vali Ustaoğlu, bölgenin huzuruna ve güvenine yapmış oldukları katkıdan dolayı güvenlik korucularını kutladı. Vali Ustaoğlu, “Koruculuktan eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Uzman Çavuşluğa ataması yapılan 103 korucumuz var. 153 güvenlik korucumuzun da eğitimleri devam eden kardeşimiz var. Yıllardır koruculukta canı pahasına gece gündüz demeden çalıştığınızı biliyoruz. Terör örgütünü büyük darbe indirdiğimiz, en başarılı operasyonları gerçekleştirip her ücra köşeye hakim olduğumuz bu süreçte çok nöbet tuttuğunuzun, yoğun mesai harcadığınızın da farkındayız. Terör örgütü nedeniyle büyük acılar yaşayan bu coğrafyada fedakarca görev yaptığınızı biliyoruz. Bölgenin huzuruna ve güvenine yapmış olduğunuz katkıdan dolayı hepinizi kutluyorum” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, “Bizler evlerimizde rahat uyuyorsak sizlerin sayesinde. Gece istediğimiz saatte istediğimiz yere gidebileceğimiz güvenli huzurlu bir iklimi yaşıyoruz. Bunda sizin çok büyük emeğiniz ve gayretiniz var. Bazen arkadaşlarımız yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle serzenişte bulunuyorlar. Suriye’nin durumu ortada. Yol olsa ne olur olmasa ne olur. Devletin olmadığı yerde yolun olsa ne olur. Şemsiyesi altında bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önemini ve kıymetini 15 Temmuz’da gördük. O gece bayrağı eline alıp meydanlara çıkanlara sen Türk müsün, Kürt müsün, Çerkez misin, Abaza mısın diye kimse sormadı. Ezan ve sela sesini duyan vatandaşlarımızın ellerine aldıkları bayrağımızla sokaklara döküldüklerini gördük. Birlik beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte hep birlikte Türkiye olalım. Hainleri sevindirmeyelim” şeklinde konuştu.