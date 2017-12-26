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26 Aralık 2017 10:43

Vali Ustaoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, İnönü Mahallesi sakinleriyle halk toplantısında bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

26 Aralık 2017 10:43


Kızılmescit Cami Taziye Evinde İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ustaoğlu, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi. Vali Ustaoğlu, 2017’nin son mahalle toplantısını İnönü Mahallesi’nde yaptıklarını belirterek, “Her birim başta altyapı, sağlık, eğitim, kırsal altyapı ve enerji sektöründe yapılması gereken ve hükümetimizin programa aldığı işlerin gerçekleşmesi için inşallah önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız. Bunların ne aşamada olduğunu hep birlikte göreceğiz. İlimiz bu süre zarfında belediye hizmetleri noktasında mümkün mertebe vatandaşın işini kolaylaştırıcı, ulaşılabilirliği ve devlet vatandaş işbirliği noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Hep vatandaşın yanında olduk, sokakları dolaştık. Vatandaşların özellikle şikayet ve taleplerini yerinde notlarını alarak mümkün mertebe onlar için gerekli hassasiyeti gösteremeye çalıştık. Belki bu ihtiyaçların giderilmesinde her şey istediğimiz şekilde gitmeyebiliyor. Bir şehrin kimliğinin ortaya çıkarılması, yeni bir vizyon katmak ve özellikle Bitlis gibi kadim bir şehirde tarihi kimliğine uygun işlerin ortaya çıkarılması noktasında yaptığımız sokak sağlıklaştırması çalışmasında da bu kentimizde ilk defa vatandaşın gözüne ve ruhuna hitap eden güzel bir çalışma olduğunun kanaatindeyim” dedi.




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