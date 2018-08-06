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06 Ağustos 2018 11:41

Vali Ustaoğlu öğrenci yaz kampını ziyaret etti

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in Güroymak Kaymakamlığı tarafından sınava hazırlanan öğrencilere yönelik açılan yaz kampını ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu öğrenci yaz kampını ziyaret etti

06 Ağustos 2018 11:41


Proje kapsamında açılan yaz kampına katılan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret eden Vali Ustaoğlu, öğrencilerin çalışma durumlarını gözden geçirdi. Kaymakamlığın öncülüğünde ve Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde 260 öğrencinin kampa alındığını söyleyen Vali Ustaoğlu, “Bu öğrencilerimiz öğretmenlerimizin rehberliğinde köy köy taramaları yapıldı. Hayalini kurmuş olduğu üniversitelere gitmeyi arzu eden öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde tespitleri yapıldı. Bu tespitler sonucunda 260 öğrencimiz kampa alındı. Bu kamp sadece eğitimle alakalı değil. Bu kamp sosyal, kültürel ve sportif olarak öğrencilerimizin hem kaynaşmalarını sağlamalarını hem de paylaşımcılığı güçlendirmek adına öğrencilerimizin bu yaz dönemini aktif olarak geçirmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Kaymakamımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Fedakar öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.




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