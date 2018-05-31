Vali Ustaoğlu SGK çalışanları ile iftarda bir araya geldi

SGK, kurumda sivil toplum kuruluşları, iş adamları, şehit aileleri ve çalışanlarına iftar yemeği düzenledi.

Yemeğin ardından SGK İş Müdürü Sadullah Korkut, çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi.

Daha sonra bir konuşma yapan Ustaoğlu, SGK’nın yıllardır ülkenin kangren olmuş bir kurumun daha önce illerde adeta muhatap bulamadığı sıkıntı ortamlardan vatandaşlara sofrasını açan bir kurum haline geldiğini söyledi.

SGK, 80 milyonun gözünün içine baktığı bir kurum olduğunu belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu: "Doğduğumuz andan son nefesimizi verene kadar bitmeyen mirasçımızdır. Ülkemizin böyle önemli bir sürecinde her zaman kader birliği yaptığımız bu coğrafyada, birlik, kardeşlik ve dayanışma adına bu tür organizasyonlar dahada anlamlı oluyor. Bu coğrafya çok sıkıntı ve acılar çekti. Ülkemiz üzerinden oynanan oyunların adeta taşeronluğunu yapan bir örgüt bu bölge insanına çok büyük acılar çektirdi. Allah’a şükür şuan huzur emniyet ve güven var. İlimizin en ücra köşesinde bile en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı bir iklimi yaşıyoruz. Burada en büyük katkı sizlerindir. Biz burada iftar yaparken güvenlik güçleri şuan belki pusuda yada nöbetindedir. Memleketin huzur ve güveni için nöbetlerinin başındalar. Terörle mücadele etmek toplumla olur. Toplum bu mücadelede devleti ile birlikte olursa başarılı olur."

Ustaoğlu, "İlimizde adeta güzel bir birliktelik ve güveni yaşıyoruz. Bu ülke üzerinde hesabı olanların hesaplarının boşa çıkacağına inanıyor ve biliyoruz. Güvenlik güçlerimiz onlara her alanı dar etti. Bu huzur ve güven iklimini devam etmesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Konuşmasının ardında, Şehit Güvenik Korucusu Sedat Aktaş’ın ailesine bağlanan maaş dosyasını verdi.

İftar yemeğine, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, kurum amirleri, şehit yakınları, vatandaşlar ve SGK çalışanları katıldı.