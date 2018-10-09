Vali Ustaoğlu, Tatvan'da gezi, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu.

Tatvan ziyareti kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve beraberindekilerle birlikte ilk olarak Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Tuğgeneral Recep Yalçınkaya tarafından karşılandı.

Askeri mangayı selamlayan Vali Ustaoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Batman'da 8 askerimizin şehit olduğu hain terör saldırısıyla ilgili taziyelerini iletti. Daha sonra vefat eden Abidin ve Zeki Aysalar'ın taziyelerine katılan Vali Ustaoğlu, aileye taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Tatvan Orduevi'ndeki haftalık olağan Güvenlik Toplantısına katılan Vali Ustaoğlu, ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ardından yeni Gençlik Merkezi inşaatını denetleyen Vali Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'tan bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, Tatvan'ın Van Gölü sahilinde yapımı devam eden Akuapark ve iskelede incelemelerde bulundu.

Tatvan Fen Lisesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, “Bu ülkenin geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız. Öncelikli olarak kendinizi basite almayacaksınız. Hayallerinizi diri tutacaksınız. İnşallah bu güzel hayallerinizi güzel üniversitelerle süslersiniz. Hayalleriniz ve hedefiniz olmazsa okyanusta savrulan gemi gibi oraya buraya savrulursunuz. Hayalleriniz ve hedefleriniz varsa o hedeflere muhakkak ulaşırsınız. Önce buna inanmalısınız. İnanıp hayal kurarsanız istediğiniz mesleklere ulaşırsınız. Hırsınızdan ve heyecanınızdan kesinlikle hiç bir şey kaybetmeyin” dedi.

Son olarak Jandarma Özel Harekat Taburunu ziyaret eden Vali Ustaoğlu, “Bu milletin huzuruna güvenine kast etmek isteyenlere karşı verdiğiniz kahramanca mücadeleden dolayı hepimizi kutluyorum. İnşallah hainler kendi tuzaklarına düşecekler. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, terör örgütüne karşı başarılı operasyon icra eden personele başarı belgelerini takdim etti.