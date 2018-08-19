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19 Ağustos 2018 19:59

Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıttı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu bayram bizde trafik polisiyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıttı.

Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıttı

19 Ağustos 2018 19:59


Tatvan ziyareti kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma ekipleri tarafından ilçe girişi üzerinde bulunan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı mevkiinde uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan, hem jandarmanın uygulamasını inceledi hem de seyahat eden vatandaşlarla bayramlaştı.


Ziyarette ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında uygulama noktasından geçen ailelerin çocuklarına kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye eden Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan, ailelere bayram tebriklerini ileterek, kazasız, belasız iyi yolculuklar dileğinde bulundu.




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